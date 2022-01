Forças de segurança prendem foragido da justiça por estupro em Sena Madureira

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na madrugada desta terça-feira, 11, forças de segurança, Polícia Civil e Militar deram cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de J. da S. R. de 30 anos.

O foragido responde por vários crimes, estupro, roubo majorado, cárcere privado.

A prisão do foragido se deu em um acampamento no meio da floresta, no Ramal Toco Preto, zona rural do município de Sena Madureira.

Em posse do foragido, a policia apreendeu uma quantidade de droga, pasta a base de cocaína, dinheiro, duas armas de fogo, munições e uma motocicleta que havia sido roubada no mês de agosto de 2021.

Os crimes de estupro foram apurados e foi constatado que o indivíduo invadiu uma residência localizada no mesmo ramal e usando de força física obrigou a vítima, que estava grávida, a fazer sexo. O crime ocorreu em 21 de dezembro de 2021.

O preso foi conduzido a delegacia para lavratura de auto de prisão e em seguida colocado à disposição da justiça.

Galeria de Imagens: