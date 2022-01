Forças de Segurança apreendem 04 quilos de drogas na BR 364

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma ação conjunta das Polícias Militar e Civil resultou na apreensão de 04 quilos de drogas, na BR 364. A apreensão faz parte da “Operação Hórus”, do Governo Federal. Ninguém foi preso.

Segundo informações dos policiais, as equipes realizavam abordagens ao longo da rodovia, quando abordaram um ônibus, que estaria se deslocando para Rio Branco. Nas buscas, o cão policial indicou uma mochila e em seu interior foi encontrado 3 quilos e 900 gramas de maconha, 455 de oxidado de cocaína e 25g de cloridrato de cocaína.

O material apreendido foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil, para serem tomadas às medidas cabíveis ao caso.

Na ação a PM atuou por meio do Grupo de Operações com Cães do 6° Batalhão e da Companhia de Policiamento de Choque do BOPE.