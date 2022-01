Força Tática apreende pistola, 1 Kg de cocaína, quase R$ 20 mil e três pessoas envolvidas no tráfico de drogas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Policiais militares da Força Tática do 5° Batalhão efetuaram a prisão de três pessoas identificadas como Fábio R. F.,36, Adriano F. D. S., 35, e Maiara N. M., 27, pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma na noite de sábado (08), durante uma abordagem de rotina que aconteceu na Rua Barão de Antónea com Avenida Guaporé, bairro Lagoinha, zona leste de Porto Velho,

Com base as informações que contém no boletim de ocorrência, a guarnição da PM avistou quando Fábio transitava em um carro modelo Gol de cor branca, levando o filho de dois anos no banco do passageiro e decidiram fazer a abordagem. Na revista no veículo foi localizado a quantia de R$ 12 mil reais em espécie. Questionado, o suspeito disse que recebeu como pagamento de um serviço e que tinha comprovante em sua casa.

Chegando no imóvel, Fábio começou a gritar para a esposa que apareceu no portão com uma sacola plástica, mas logo entrou e voltou sem nada. O suspeito gritava a todo momento “eles vão achar meu dinheiro”. Em revista na residência, foram encontrados mais R$ 7.172 reais, uma luneta de pistola e um tablete de entorpecente cocaína, onde Maiara confessou ser a dona, onde totalizou 1 kg da droga.

Adriano chegou em uma caminhonete Hilux logo em seguida, dizendo ser sócio de Fábio. O suspeito teve o veículo revistado, onde foi localizada uma pistola Taurus calibre 380 com nove munições intactas. Segundo o suspeito, ele é representante comercial e comprou para sua segurança. Diante do flagrante o trio recebeu voz de prisão e foi conduzido a Central de Polícia, onde o delegado de plantão tomaria as devidas providências que o caso requer.