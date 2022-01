Foragido por homicídio é preso após se esconder dentro de sofá

Segundo a Polícia Civil, a Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) realizava buscas para cumprir o mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que não teve identidade e idade reveladas, quando o localizou em uma casa no bairro Júlia Seffer.

No local, os policiais encontraram o homem escondido dentro do sofá. A polícia não detalhou se a casa era dele e se estava sozinho no local.