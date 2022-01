Foragido do Acre é baleado após trocar tiros com a Polícia Militar em Porto Velho

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um foragido da justiça da Comarca do Acre, foi baleado na noite desta terça-feira (18/01), após trocar tiros com a Polícia Militar no setor chacareiro do Jardim Santana, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, uma guarnição estava em patrulhamento pela região do Cristal da Calama, Quando avistou o acusado em uma motocicleta em atitude suspeita.

O suspeito não obedeceu a ordem de parada, onde deu iniciou a uma intensa perseguição pelas ruas da zona leste. Durante a fuga o acusado sacou uma arma, momento em que os policiais revidaram havendo a troca de tiros entre o acusado e a guarnição.

Baleado o criminoso perdeu o controle da motocicleta e caiu, em seguida, o acusado foi colocado na viatura e socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Leste, mas devido a gravidade dos ferimentos ela foi transferido para o hospital João Paulo II.

Durante uma consulta nominal, foi constatado que o homem era apenado do estado do Acre, e estava foragido após romper a tornozeleira eletrônica. Para os policiais a família da ex-esposa do acusado alegaram, que ele vinha fazendo graves ameaças de morte para saber o paradeiro da mulher.

Ainda de acordo com as testemunhas, o homem falava que era de uma poderosa facção do Acre, e que mataria todos.

A Polícia Militar do estado de Rondônia, já está em contato com a justiça do Acre, para as medidas cabíveis que o caso requer serem tomadas.