Fora de perigo, Major Rocha deixa UTI, após cirurgia, e se recupera em São Paulo

O vice-governador do Acre segue fazendo tratamento no pulmão.

O vice-governador do Acre, Major Rocha (PSL), deixou a UTI do Hospital Osvaldo Cruz no último domingo, 2, após passar por uma cirurgia de urgência na vesícula. Apesar da melhora no quadro clínico, Rocha segue internado em São Paulo.

Segundo a família, o vice está fora de perigo, fazendo tratamento para retirar água do pulmão e se recuperando bem. Rocha passou por mais uma cirurgia na última quarta-feira, 29, por conta de uma hemorragia interna e um pedaço da vesícula no abdômen.

O vice estava internado na UTI do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, desde a segunda-feira, 27, antes de ser transferido para a unidade intensiva de São Paulo.