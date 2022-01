Flurona: vizinho do Acre, Rondônia registra 1° caso de dupla infecção por Covid-19 e Influenza

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Estado de Rondônia, que faz divisa com o Acre, tem sofrido com os elevados casos de Covid-19 e de Influenza. Essa última doença tem provocado, inclusive, uma série de mortes. As principais vítimas são crianças e idosos, com e sem comorbidades. Porém, hoje (04) a Secretaria de Saúde (SESAU) confirmou o primeiro caso de “Flurona”.

Uma paciente foi diagnosticada, ao mesmo tempo, com Covid-19 e Influenza.Vale lembrar que Flurona é uma designação definida a partir dos termos “flu” (gripe, em inglês) e “rona” (de coronavírus).

A Confirmação foi feita durante entrevista a uma rádio local. A mulher de idade não revelada está internada no Centro de Medicina Tropical de Rondônia (CEMETRON), em Porto Velho. Não foi divulgado o estado de saúde dela e nem se a paciente foi contaminada na cidade.

Distante de Rondônia, o estado de São Paulo (SP) já registrou 24 casos de Flurona. Também existem registro desse tipo de condição no Ceará e Rio de Janeiro.