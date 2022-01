-------- Continua depois da Publicidade--------

Infecção simultânea por coronavírus e influenza foi registrada no final de dezembro.

Flurona: infecção de covid e influenza é detectada em Israel

Em uma paciente grávida, o primeiro caso de infecção simultânea de Covid-19 e influenza, chamada de “flurona”, foi detectado em Israel, segundo informações divulgadas na quinta-feira (30) pelo jornal local Yediot.

Conforme a publicação, a mulher entrou em trabalho de parto, em um hospital da cidade de Petah Tikva. A mãe é jovem e não foi vacinada contra nenhuma das doenças.

Ainda de acordo com o diário, a mulher está se sentindo bem e não apresentou sintomas severos, conforme a declaração de Arnon Vizhnitser, diretor do Departamento de Ginecologia do hospital.

O Ministério da Saúde está analisando o caso, mas ainda não há informações se a combinação torna a doença mais grave.