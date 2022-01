Flanelinha é preso após furtar caixa de som de carro.

-------- Continua depois da Publicidade--------

O flagrante que resultou na prisão do “cuidador de carros” Márcio G. A., de 42 anos, ocorreu na manhã deste domingo (02), no cruzamento das Ruas Joaquim Nabuco com Paulo Leal, bairro Nossa Sra das Graças, centro de Porto Velho.

A guarnição em patrulhamento de deparou com o sujeito carregando a caixa de som automotivo no ombro, e logo foi abordado e questionado sobre a procedência do objeto.

O suspeito confessou que estava cuidando de carros na Avenida Carlos Gomes quando subtraiu e escondeu a caixa nas proximidades, e continuou o “trabalho”. Horas depois, pegou a caixa e estava indo trocar por drogas no bairro Cai N’Água.

Diante do flagrante o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Central de Polícia.

Fonte – News Rondônia