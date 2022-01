Flamengo vende Piris da Motta por R$ 20 milhões menos do que pagou

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Flamengo se viu obrigado a aceitar a oferta do Cerro Porteño para negociar o volante Piris da Motta. O clube vai pagar cerca de R$ 6 milhões pelo paraguaio.

Em 2018, o meio-campista chegou à Gávea por R$ 26 milhões. O presidente era Eduardo Bandeira de Mello.

Como estava no último ano de contrato, Piris da Motta poderia sair de graça em junho. Logo, o Flamengo não teve opção.

Vindo do San Lorenzo, da Argentina, o volante disputou apenas 57 partidas com a camisa do clube do Rio de Janeiro e não marcou nenhum gol.