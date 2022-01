Flamengo sonda atacante Everton Cebolinha para o lugar de Michael

-------- Continua depois da Publicidade--------

Focado em renovar o contrato de seus principais jogadores, o Flamengo parece ter um alvo certo para a primeira contratação da temporada: Everton Cebolinha.

O atacante de 25 anos é jogador do Benfica, de Portugal, e tem contrato com o clube até 2026. Entretanto, segundo informação divulgada pelo site português A Bola, ele está perto de voltar a atuar no Brasil.

A publicação afirma que, para isso, o Flamengo teria que desembolsar 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 123 milhões), o mesmo valor pago pelo clube português ao Grêmio para contar com o jogador em 2020.

Além do Rubro-Negro, o jornal aponta Atlético-MG e Palmeiras como possíveis interessados no jogador.

A contratação de Everton está atrelada a uma possível venda de Michael ao Al-Hilal, da Arábia Saudita. O nome do substituto agradou ao técnico português Paulo Sousa.

Desde que saiu do Grêmio com status de estrela, sendo convocado pela seleção brasileira, Cebolinha não conseguiu manter o bom futebol no Benfica.

Em duas temporadas, marcou 12 gols e deu 15 assistências em 76 partidas disputadas pelo clube português.

