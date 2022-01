Flamengo receberá grande proposta por Willian Arão nos próximos dias

-------- Continua depois da Publicidade--------

Revelado pelo Corinthians em 2012, Willian Arão passou por diversas equipes até chegar ao Flamengo, em 2016, como Portuguesa, Chapecoense, Atlético Goianiense e Botafogo.

Contudo, mesmo no Mengão, o volante demorou para ganhar o respeito e carinho da torcida, sendo inicialmente muito criticado pela imprensa e pelos próprios torcedores, muitas vezes visto como um ‘patinho feio’ em meio ao elenco recheado de estrelas do Mais Querido.

Não obstante, atualmente a situação é diferente, e Arão é, sem dúvidas, um dos jogadores mais importantes do Flamengo, sendo um dos homens de confiança dos diversos técnicos que passaram pelo Mengão, além de ter seu trabalho reconhecido por grande parte da torcida rubro-negra.

A boa fase do volante, vem fazendo com que diversas equipes demonstrem interesse em contar com seu futebol, com o São Paulo inclusive tendo feito uma proposta alguns meses atrás, a qual foi prontamente recusada pela diretoria.

Al Taawon FC prepara nova investida por Arão

Contudo, desta vez, os interessados no volante vêm do exterior. Isso porque, de acordo com Julio Miguel Neto, o Al Taawon FC, da Arábia Saudita, prepara uma nova investida pelo jogador. O clube inclusive, recentemente teve uma primeira proposta de 5 milhões de euros (cerca de 31,8 milhões de reais) recusada pelo Flamengo, que considerou baixo os valores.

Fonte: Fanáticos