Fiuk se apresenta à Justiça em processo contra garçom após 8 anos da acusação

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em 2011 Fiuk acusou o garçom Marco Antônio Conrado dos Santos de roubar seu celular no Hotel Sheraton, após chamar o funcionário para ir ao seu quarto requentar comida e recolher a louça suja. Na época, a polícia foi chamada e não encontrou o aparelho do cantor nos pertences de Marco.

Revoltado com a acusação, o garçom moveu um processo em 2014 contra Fiuk, que só agora, em 2021, se apresentou á Justiça. Marco pede R$ 30 mil de indenização ao cantor. As informações são do Jornal O Globo.

Fonte: Istoé