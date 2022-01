Fio de alta tensão cai em pasto e mata seis cabeças de gado em propriedade rural do interior do Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um fio de alta tensão caiu no pasto da Colônia São Jorge, no km 52 da BR-364, Ramal Espinhara, zona rural de Sena Madureira, interior do Acre, e matou seis cabeças de gado. Os animais foram achados mortos na manhã desta segunda-feira (17), mas os proprietários acham que o acidente ocorreu no sábado (15) pelo estado de decomposição do gado.