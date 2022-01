FINAIS DEFINIDAS: Flamengo x SRT no feminino, e Cafezal x São Felipe no Masculino decidirão o título da Copa Sena de Futsal

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em mais uma noite de casa cheia, com a Quadra Aurino Brito completamente lotada, a Copa Sena de Futsal Masculino e Feminino definiu as equipes que decidirão o título no próximo sábado, dia 08 de Janeiro. Pela categoria Feminina, a equipe do SRT bateu o Estrela Azul em um jogo bastante disputado pelo placar de 3×2 e garantiu vaga na grande final para enfrentar o time do Flamengo.

Já no Masculino, São Felipe e Vitória fizeram um jogo de encher os olhos e recheado de emoção do começo ao fim. Embalado pela grande maioria da torcida, o time do Vitória foi para cima e chegou a abrir vantagem de 4×1 no placar, mas o jogo só acaba quando o juiz apita, sabendo disso, o São Felipe manteve a calma chegou ao empate nos minutos finais e levou a partida para a prorrogação.

Durante a prorrogação de dois tempos de 05 minutos, o jogo continuou brigado e emocionante, após uma Jogada do Goleiro Jeferson do Vitória, o Goleiro do time do São Felipe, Esteferson, aproveitou para fazer o Gol da Classificação de cobertura nos minutos finais, colocando o São Paulo na finalíssima para duelar com a forte equipe do Cafezal.

Vale destacar que os jogos tiveram uma ampla cobertura da Rádio Dimensão FM 104,9 e foram transmitidos ao vivo pela página oficial da Prefeitura de Sena Madureira no Facebook, chegando à alcançar mais de 20 mil pessoas, e ainda pela Rádio Cidade FM 90.3 com a narração de Jairo Barbosa, e os comentários de Dean Matos, Amorim e Márcio Farias.

Quem também marcou presença no Aurinão foi o Prefeito Mazinho Serafim, Vice-prefeito Gilberto Lira, Deputada Estadual Meire Serafim, os Vereadores Raimundo dos Anjos e Ivoneide Bernardino, Secretários Municipais, e a população em geral.