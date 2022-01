Festas de fim de ano contribuíram para aumento de casos de gripe em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

O município de Cruzeiro do Sul segue com o surto de gripe. O gerente de atenção básica, Lindomar Ferreira afirmou que teve um estudo e o que se pode observar é que a alta de pacientes com esse surto ocorreu depois das festividades de fim de ano. “Fizemos um levantamento e foi percebido que agora nos últimos dias teve uma diminuição de casos consideravelmente, a gente observa que a redução foi bem significante”.

O gerente ainda afirma que bem no inicio houve uma alerta para a população sobre o cuidado em relação as festividades de natal e ano novo. “ A gente percebeu no gráfico que o pico maior foi durante essas festividades e graças a Deus estamos com o número bem menor, vale ressaltar que ainda manteremos a unidade de referencia que é o posto do agricultor aos sábados “.