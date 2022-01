Fernanda Souza, após fim com Thiaguinho, e detonar que sempre foi enganada, tem desaparecimento cruel

-------- Continua depois da Publicidade--------

Sumida dos holofotes,Fernanda Souza declara ter sido enganada durante a vida inteira e manda indireta sobre fofocas

Não é novidade para ninguém que Fernanda Souza é muito discreta em suas páginas nas redes sociais. A grande parte das postagens da celebridade nas redes sociais, por exemplo, estão ligados ao trabalho como influencer, não falando muito sobre sua vida pessoal.

Mas a artista resolveu fazer uma exceção. O motivo? Um teste de pezinho.

Acontece que Fernanda Souza notou que a hora de nascimento presente no documento, não concorda com a hora que pensava ter nascido. Sendo assim, ela tomou um susto com a possibilidade de ser enganada a vida toda.

Tá que eu nasci 10h56, mas eu estou há anos dizendo que eu nasci 10h36, será que está tudo errado? O que muda? Ascendente? Lua? Por causa desses 20 minutos. Todos os meus mapas eu passo 10h36 e alguém escreveu nesse negócio do meu pé 10h56 eu espero que essa pessoa tenha errado”, relatou Fernanda em seu Instagram.

FERNANDA SOUZA ANDA SUMIDA DAS REDES

Desde que apareceu falando de sua hora de nascimento, Fernanda Souza está bem desaparecida de suas redes socias. Ela não posta nada desde dezembro. Será que vem projeto novo por ai e a artísta está dando uma repaginada?

THIAGUINHO E NOVO AFFAIR E FERNADA DESABAFA

Não se sabe ao certo o motivo da artista estar fora das redes, mas desde que resolveu tirar um ano sabático para só descansar, ela decidiu viver uma vida mais low profile (sem postar muito nas redes sociais).

Contudo, a ex-mulher de Thiaguinho postou algo, neste sábado (22), que chamou a atenção dos fãs.

Nos stories do Instagram, a artista publicou um vídeo de Dercy Gonçalves sobre o tema fofoca durante entrevista a Jô Soares. Em certo momento, a atriz disse ”Não quero saber da vida de ninguém”. Esse trecho foi reforçado por Fernanda Souza que ainda escreveu: ”Minha filosofia também”.

O cantor e ex-marido de Fernanda, Thiaguinho surgiu com uma nova affair, a ex-BBB Carol Peixinho.