Fazendeiro é preso por suposto envolvimento em homicídio de acreano

-------- Continua depois da Publicidade--------

Segundo as investigações, a vítima tinha mantido relacionamento amoroso com uma mulher que era namorada do suposto autor do crime.

O suspeito, um homem de 29 anos (identificado pela iniciais J. M. V), tomado de ciúmes, teria contratado um comparsa, um homem de 26 anos (identificado pelas iniciais J. S. da S.), para ajudá-lo a cometer o homicídio.

Na madrugada do crime, os dois suspeitos estavam bebendo em um bar do Distrito, onde a vítima chegou para comprar mais bebida. Ao encontrar os suspeitos, a vítima saiu do estabelecimento, pois temia que algo de ruim pudesse lhe acontecer. Pouco depois de sua saída, a vítima foi assassinada numa próxima a BR 364.

A polícia identificou que J. S. da S. passou na casa de J. M. V no dia seguinte ao crime para receber certa quantia em dinheiro, possivelmente o pagamento pela participação no crime. J. S. da S. é suspeito ainda de participar de outros homicídios no Distrito de Nova Califórnia, atuando como pistoleiro na região. No dia 06/10/2021 J. S. da S. foi assassinado no Distrito de Nova Califórnia e o crime ainda está sendo investigado pela polícia.

Após a conclusão das investigações, foi apresentada representação por medida cautelar e o Juiz da 2ª Vara do tribunal do Júri da Comarca de Porto Velho decretou a prisão preventiva de ambos os suspeitos. Nesta sexta-feira, 07/01/2022 a Polícia Cívil de Extrema, numa ação conjunta que teve a participação do BPfron e da Polícia Militar de Nova Califórnia, realizou busca numa fazenda localizada no ramal da Torre, onde J. M. V estava residindo, porém, este não foi encontrado, pois havia sofrido um acidente e retornado para a cidade. Foi feito contato com a Polícia Militar de Nova Califórnia, que efetuou a prisão do suspeito em sua residência localizada na vila.

Após a sua prisão, o suspeito J. M. V foi encaminhado ao presídio da cidade de Porto Velho, onde ficará à disposição da Justiça.