Faustão testa positivo para covid-19 e gravações são canceladas

Faustão não saiu imune a nova onda de Covid e também foi contaminado. O apresentador fez o exame PCR cumprindo os protocolos determinados pelo corpo médico da Band e o resultado deu positivo.

De acordo com informações enviadas pela emissora, ela está assintomático, passa bem e seguirá trabalhando em casa cumprindo a quarentena.

As gravações do programa “Faustão na Band” estão suspensas. Mas, o programa tem uma boa “frente” com edições já gravadas até a próxima quarta-feira (26/1) e a exibição não será afetada. O apresentador deve retomar as gravações já no início da semana que vem.

Fonte: Metrópoles