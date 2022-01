Faustão retorna à TV nos primeiros minutos de 2022 e agradece carinho do público

-------- Continua depois da Publicidade--------

O programa estreia no próximo dia 17, e será apresentado entre segundas e sextas-feiras, no horário nobre

Fausto Silva retornou à televisão nos primeiros minutos da madrugada deste sábado (1º) na “TV Band” para apresentar seu programa na emissora, após seis meses fora das telas. O programa estreia no próximo dia 17, e será apresentado entre segundas e sextas-feiras, no horário nobre.

“Todo mundo passou pelos maiores perrengues nos últimos tempos. Há um ano eu estava hospitalizado. Aproveito para agradecer, em especial, a minha mulher e aos meus filhos. E aos médicos, porque só a ciência tem a resposta para tudo aquilo que você espera, tirando a fé”, afirmou Faustão.

No ano passado, quando rescindiu o contrato com a “TV Globo”, em que comandava o Domingão do Faustão desde 1989, o comunicador ficou internado por alguns meses para tratar retenção de líquidos e infecção urinária. Em junho, quando saiu oficialmente da emissora, ele não pôde se despedir do público devido à condição de saúde.

“É a chance que eu tenho de agradecer as manifestações que eu recebi. Nessa hora, dos altos e baixos da vida, é que você sabe com quem você pode contar. Claro, que a maioria sequer imaginava, teria essa preocupação comigo, como acabou acontecendo. Agradecer essas manifestações de carinho, solidariedade, sensibilidade e de generosidade e pronto para novos desafios. E esse time passa tudo isso: ‘sorriso, energia, vitalidade’. E isso vai fazer com que todos nós tenhamos forças para, junto com vocês, que é a razão do nosso trabalho, comemorar a grande virada da Band. Cinquenta e cinco anos da TV, 85 anos da rádio Bandeirantes”, concluiu.