Fantástico abre às pressas, mostra queda brutal de avião e tragédia com sangue e gritaria

Maju Coutinho surpreendeu no comando do Fantástico e exibiu reportagem bomba sobre avião que sofreu um enorme acidente, mas com final feliz

Na noite deste domingo (16), a Globo está exibindo mais uma edição do Fantástico, a sua revista eletrônica semanal. Na emissora carioca, a atração começou com uma verdadeira tragédia, mais uma envolvendo um acidente aéreo pouco tempo a morte de Marília Mendonça. Dessa vez, no entanto, o final foi feliz.

Quem fez a abertura do programa foi Maju Coutinho. O Fantástico, salvo raras exceções, sempre começa com alguma matéria especial antes mesmo que a abertura e a escalada do programa seja exibida. E foi o que aconteceu novamente neste domingo, com a ex-âncora do Jornal Hoje fazendo uma espécie de introdução.

Fantástico vem recheado de notícias

“Domingo, 16 de janeiro. Dá uma olhada nessa cena: um avião cai no trilho do trem e ele vem vindo em alta velocidade. Dentro do avião, somente o piloto. O Fantástico começa agota contando a história do homem que escapou da morte duas vezes em questão de minutos”, disparou a substituta de Tadeu Schmidt no ar.

Ontem (15), ela “invadiu” a programação da Globo para apresentar os destaques do Show da Vida: “Investigações da polícia descobrem armamento pesado e planos de ataque movidos por ódio e racismo. Treinamento para-militar, armas de guerra, objetos e símbolos nazistas e a violência de grupos mascarados”.

Maju Coutinho apresentou destaques

“Chuva, frio, ventania. Nossos repórteres vão trazer detalhes da aventura de alto risco que terminou com dezenas de pessoas resgatadas de uma montanha no interior de São Paulo. A história do piloto que em poucos minutos escapou da morte duas vezes”, prosseguiu Maju Coutinho com mais destaques no ar.