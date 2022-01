Famoso morre dormindo aos 65 anos e notícia deixa Brasil em luto com confirmação: “Sem sofrimento”

-------- Continua depois da Publicidade--------

A morte do famoso pegou a todos de surpresa e causou comoção nos quatro cantos do Brasil e do mundo

Em tempos sombrios onde muitas estrelas do meio artístico tem partido de forma trágica e inesperada, a morte de um dos maiores e mais famosos atores de todos os tempos, aos 65 anos de idade, sem dúvidas tem causado uma grande comoção em todo o mundo.

O astro Bob Saget, estrela norte-americana que participou de grandes produções, faleceu em um hotel nos Estados Unidos e foi encontrado em um quarto do estabelecimento no último domingo (09), segundo informações do TMZ. Na ocasião, a causa da morte não foi divulgada e a polícia não encontrou sinais de crime ou até mesmo drogas.

Entretanto, nesta quarta-feira (12) o caso ganhou finalmente um desfecho e a verdade que todos queriam saber veio à tona. Segundo o mesmo site, o famoso ator foi a óbito enquanto dormia e “sem nenhum sofrimento”.

No hotel, o corpo de Bob foi encontrado por um segurança do local, que afirmou que o artista encontrava-se encolhido e coberto na cama.

Vale destacar que pouco antes do trágico ocorrido, o famoso conversou com sua mulher via telefone. Por sua vez, a esposa dele ficou preocupada com a demora no dia seguinte e ligou para o hotel pedindo informações. Dessa forma, o funcionário do local foi até o quarto da vítima e se deparou com o pior.

CARREIRA

Bob Saget participou do seriado Três é Demais, onde ficou bastante famoso por ter vivido o pai das protagonistas, inclusive da mais famosa e querida delas, a pequena MIchelle. Mas ele não era apenas ator, tendo também se destacado bastante como humorista, um dos mais conhecidos nomes do stand-up nos Estados Unidos.