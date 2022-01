Família que teve casa destruída por queda de árvore pede ajuda para recomeçar

-------- Continua depois da Publicidade--------

A família da jovem Francisca Luzia de Lima Oliveira, 18 anos, recebeu um grande livramento na última sexta-feira, 21, após a arvore, que ficava ao lado de sua casa, cair e destruir sua residência que fica localizada na rua Rio Grande do Sul, bairro Preventório, próximo ao Educandário Santa Margarida.

Luzia conta que o marido, Francisco Vitor Alves Júnior, 23 anos, saiu para comprar fraldas para o filho do casal, que tem, apenas, quatro meses, e ela ficou com a criança em casa. Ela relata, também, que não ventava na hora do ocorrido, mas que havia serenado enquanto o marido estava fora. Ao retornar, ele observou que a árvore estava caindo por cima da casa, foi quando ouviu um estalo e pediu para a esposa sair da casa com o bebê.

Francisco ainda tentou entrar na casa, mas não deu tempo, a árvore caiu por cima da casa que caiu por cima do homem, antes que ele pudesse chegar até a companheira.

A mãe relata que a parte da árvore caiu do lado onde ela e o bebê estavam deitados. “Isso é Deus. Deus deu um livramento pra nós. Nascemos de novo, graças a misericórdia de Deus”, diz Luzia.

Agora a família conta com a solidariedade da sociedade para ajudá-los a reerguer sua casa e darem continuidade a vida com a dignidade que sempre viveram. A família pede que quem puder contribuir com materiais de construção como telhas, madeiras podem entrar em contato no telefone: (68) 99964-3345 ou enviar uma contribuição de qualquer valor na chave PIX: [email protected], que é no nome do esposo.

