A funcionária pública Graça Lima, esposa de Francirlei Marcelino, conhecido como “Preto”, procurou o Ac24horas para desmentir a versão apresentada pelo Policial Penal Aslan Barbosa, ex-diretor do presídio de Cruzeiro do Sul, sobre uma suposta troca de tiros ocorrida entre os dois em que Preto acabou baleado por Aslan.

Família nega troca de tiros com policial e diz que vítima não tinha arma
PUBLICADO 1 hora atrás
em 6 de janeiro de 2022



O ex-diretor afirma que Preto atirou nele e que reagiu com 3 disparos. Graça Lima conta que o marido não usa arma e não saiu de casa armado. Segundo ela, Aslan atirou em Preto pelas costas.

“Meu marido e o Aslan se conhecem desde criança. O Aslan veio buscar ele aqui em casa e o Preto saiu com a camisa no ombro, na garupa da moto dele. Como é que meu marido atirou e não pegou um tiro no Aslan. Tem testemunha e tem câmera que provam que o Aslan atirou três vezes no meu marido pelas costas. Mesmo meu marido sendo usuário de drogas e ter os vícios dele, nós queremos justiça”.

A esposa afirma que Preto não roubou o celular dessa moça conhecida do Aslan”, conta ela, lamentando o fato de o marido estar com uma bala alojada no corpo.

Com informações de Ac24horas