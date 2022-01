Família faz rifa ‘do bem’ para pagar tratamento de professora com problemas de coração

-------- Continua depois da Publicidade--------

A família da professora Geise Vanner de Souza Ifran de 51 anos, organiza uma rifa para ajudar no pagamento de exames, remédios e tratamentos para a profissional que esta sem trabalhar desde 2019, quando começou a fazer tratamento do coração.

De acordo com o marido, Adriano Barbosa, Geise dava aula até 2018, e começou a ficar ruim em 2019. “Em novembro de 2019 ela teve uma arritmia cardíaca, fomos para UPA do Santa Mônica, onde ela foi mandada para o Hospital Universitário e começou a fazer tratamento”, foi solicitado que a professora fizesse ressonância magnética do coração e mais outros exames, sendo que um deles pedido em 2019, vai ser feito em abril deste ano.

Mas o pior ocorreu em 2 novembro de 2021, quando Geise começou a ficar “toda roxa”. “O coração dela estava quase parando, o pulmão com pneumonia cheio de água, os rins paralisaram, e fígado com cirrose e com o coração bem fraquinho”.

Nesse período Geise ficou 15 dias intubada no Hospital Regional, depois ficou na CTI e perdeu os movimentos que conseguiu recuperar há pouco tempo. Para cuidar da esposa, Adriano saiu do serviço. Porém eles não tem ajuda do INSS que negou duas vezes a aposentadoria da professora, no entanto o perito da justiça Federal falou que já era para ela estar aposentada devido aos problemas de saúde”.

Por isso a família precisa de ajuda para pagar tratamento, remédios e exames para a pedagoga. rifa no valor de R$ 20, sorteará um kit churrasco mais R$ 150. A escolha dos números é feita diretamente com o número (67) 9 9279-5948.