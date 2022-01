Família da atriz Elizangela, na UTI e em estado grave, é chamada em hospital para notícia final com desfecho

-------- Continua depois da Publicidade--------

Estado de saúde de Elizangela foi atualizado às pressas

Elizangela virou assunto nesta última semana, após sua internação em função da Covid-19. A atriz, de 67 anos, foi contaminada pela doença mortal e por conta das sequelas graves precisou ser levada às pressas para o hospital de Guapimirim, Rio de Janeiro.

De acordo com informações da prefeitura local, Elizangela recusou tomar a vacina contra a Covid-19. Neste domingo, 23 de janeiro, a família da atriz acabou sendo chamada às pressas no hospital. Segundo o que foi divulgado pelo Splash, do UOL, a famosa recebeu alta.

Apesar de ter retornado para casa, ela ainda está precisando de ajuda de aparelhos de oxigênio para respirar. A expectativa agora é que a atriz cumpra o isolamento e fique em casa durante este período. Aliás, Elizangela vem dando o que falar desde a internação.

Na época em que foi ao hospital, o assessor da prefeitura acabou exposto à resistência da atriz em não querer tomar a vacina: “Ela mesma confirmou que não tomou nenhuma dose da vacina, inclusive é antivacina. Teve covid, já chegou na unidade recuperada”.

“Mas com as sequelas pulmonares que ocasionaram a complicação do estado respiratório dela”, disparou a atriz. Nas redes sociais, a atriz já havia feito postagens ironizando as medidas de restrição no Rio de Janeiro e comparando a obrigatoriedade da vacinação ao estupro.

GLORIA MARIA

Além de Elizangela, outra famosa que também está internada com a doença é Gloria Maria. Fábia de Oliveira, do portal Em Off, até chegou a divulgar que a jornalista estava dando trabalho aos enfermeiros. Isso porque ela estava se recusando a tomar banho.