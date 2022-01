Fã tatua Whindersson Nunes e Tirullipa nas nádegas; veja foto

-------- Continua depois da Publicidade--------

O dentista Reile Gomes tatuou os rostos dos humoristas Whindersson Nunes e Tirulipa nas nádegas como forma de homenagear a dupla. Além do rosto dos humoristas, também há uma passagem de um filme que foi estrelado pelos amigos. “Os parças. Que nenhuma merda nos separe”, escolheu Gomes para compor o desenho.

Reile contou que o planejamento já estava traçado há algum tempo. “Sou fã de tatuagens e dos caras! Sou dentista, mas de verdade sou ótimo profissional, porém fora das quatro linhas igual a todos. Eu e meu tatuador já tínhamos combinado isso há alguns anos, e dessa vez tudo deu certo para fazer! Sou do Rio de Janeiro, e ele está em Balneário Camboriú, por acaso da vida tenho um apê alugado aqui também, aí deu bom!”, comemorou.

Além do desejo de Reile, Cristóvão, que fez todo o trabalho do amigo, também aproveitou a situação. “O tatuador queria um engajamento e eu fazer as tattoos dos caras que me amarro. Se notar, o dente do Whindersson está quebrado, ainda faço uma analogia à minha profissão! Amei a tatuagem e já estamos combinando a próxima!”, disse ele, garantindo que não sentiu dor durante o procedimento.

O tatuador também gostou bastante da ideia e contou que tudo foi feito em cerca de 10 horas de sessão. “Nós dois somos fãs do Tirullipa e do Whindersson, a gente curte bastante os vídeos. Daí tive a ideia de tatuar as fotos deles, mas queria tatuar na bunda: ‘Me empresta a tua bunda?’, perguntei. Ele topou de cara a ideia. Fazer no braço e na perna não seria tão engraçado como fazer nas nádegas. Por eles serem dois humoristas, essa foi a nossa ideia e ficou bem engraçado”, explicou.

Tirullipa já notou a homenagem e a republicou em seu Instagram, tanto no feed, quanto nos stories e marcou o amigo, que fez aniversário nesta quarta-feira (5). “A homenagem mais linda do mundo que você vai ver. ‘Que merda nenhuma nos separe’. Whindersson, só peço a Deus saúde e paz e que Jesus te faça feliz para todo o sempre meu irmão”, escreveu.

Já Whindersson Nunes ainda não se manifestou sobre o assunto.