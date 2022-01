Exército comemora 79 anos de atuação no Alto Juruá

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma formatura no Comando do Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria e Selva (C.Fron Juruá/61º BIS – Batalhão General Thaumaturgo de Azevedo – em Cruzeiro do Sul, na manhã desta quinta-feira (07), celebrou os 79 anos de ações do Exército Brasileiro na região mais ocidental do Brasil, que compreende os municípios do Alto Juruá que fazem fronteira com o Peru.

A solenidade foi prestigiada por familiares e militares do 61⁰ Batalhão de Infantaria de Selva e por autoridades locais que reconhecem a importância do Exército para o desenvolvimento das cidades localizadas em uma das partes mais isoladas do país.

“A nossa história, a nossa cultura e o nosso desenvolvimento estão intrinsecamente ligados à história do Exército com a presença na região do Vale do Juruá. A Prefeitura busca sempre a fazer parcerias e agradece pelo apoio do Exército. Estamos em um lugar de quilômetros e quilômetros de fronteira e o Exército garante a nossa soberania. Nos sentimos seguros com a presença do Exército”, ressaltou o prefeito de Cruzeiro do Sul em exercício, Henrique Afonso.

Ao longo de 50 anos, a atuação foi com o 7⁰ BEC (Batalhão de Engenharia e Construção). Nesse período, o Exército foi fundamental para a construção de grandes obras nas cidades da região e o principal responsável pela ligação do Vale do Juruá com outras partes do país, por meio da abertura da BR 364. A partir da década de 1990, o 7⁰ BEC foi substituído pelo 61⁰ BIS que passou atuar na proteção das fronteiras desta região remota da Amazônia e também desenvolve ações sociais para a população local.

“O Batalhão continua cumprindo suas missões constitucionais, apoiando Cruzeiro do Sul em tudo que é possível. Essa é nossa missão e cumprimos com muito orgulho, honra e satisfação por puder servir a população dessa cidade”, disse o comandante do 61⁰ BIS, tenente-coronel Wildson.