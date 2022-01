Ex-patrão tenta tirar a vida de funcionário após cobrança de dívida trabalhista

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma tentativa de homicídios foi registrada na manhã deste sábado (22), no bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco (AC). A tentativa foi contra um homem identificado como sendo, Jardelson Oliveira do Carmo (32).

Segundo informações policiais, o jovem trabalhava em uma oficina mecânica, e decidiu pedir demissão. Jardelson tentou receber os valores pelos serviços prestados, onde acabou discutindo com o ex-patrão, Marquinhos. A discussão teria ocorrido dias atrás, onde o ex-patrão jurou tirar a vida de Jardelson.

Na manhã deste sábado, o jovem caminhava em via pública quando foi surpreendido por Marquinhos que de posse de uma arma de fogo, disparou várias vezes contra a vítima, que ainda conseguiu correr para não ser morto. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada onde realizou os primeiros socorros a vítima e encaminhou Jardelson ao Pronto Socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave. Marquinhos não foi localizado, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).