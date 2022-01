Ex-marido de Britney Spears sai da prisão e é flagrado espionando a casa da mãe da cantora

-------- Continua depois da Publicidade--------

A cantora Britney Spears está finalmente livre da tutela abusiva do pai, mas isso não indica que os dias de luta da diva pop estão com os dias contados. No último domingo (9), o ex-marido de Britney, Jason Alexander, foi visto espionando a casa da mãe da artista. De acordo com as informações do jornal Page Six, Alexander chegou a tirar algumas fotos da propriedade.

Jason foi preso em dezembro de 2021, após violar uma ordem de proteção e perseguir uma mulher não identificada. Lynne Spears, mãe de Britney, mora em Kentwood, Louisiana. O conteúdo fotográfico chegou a ser publicado em uma Instagram pessoal. Ao terem consciência do ocorrido, familiares de Britney teriam ficado apavorados sobre as verdadeiras intenções de Alexander.

“Eles acham que é incrivelmente inapropriado e completamente estranho. Já é ruim o suficiente que a família tenha que lidar com os fãs se aproximando demais, e eles gostariam de pensar que podem esperar mais de Jason, que afirma ainda ter tanto amor e respeito por Britney, disse uma fonte próxima a família. Segundo o Six, Jason chegou a indicar sinais que pretende visitar outras propriedades da família.

Na última terça-feira (4), Jason se declarou culpado por cometer o crime de stalking-que é o ato de perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Fonte: Bolavip Brasil