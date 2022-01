Ex-jogador do PSG detona Neymar e fala de seu estilo de vida: “Envelhece, ganha peso sem parar”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Neymar não parece estar com prestígio com Jérôme Rothen, ex-jogador e ídolo do Paris Saint-Germain. O camisa 10 do time francês se recupera de uma lesão que sofreu no ligamento do tornozelo esquerdo, mas Rothen não gostou que o brasileiro retornou ao Brasil para fazer tratamento, questionou seu estilo de vida e até o que ele publica em suas redes sociais.

“Como podemos aceitar isto de um jogador que não esteve em 50% dos jogos desde o início da temporada e que tem, em comparação com outros anos, proporção de gols e assistências baixa? É menos eficiente. Envelhece, ganha peso sem parar, não tem um estilo de vida adequado. Quando passa dos 30 anos a recuperação não é como aos 25. Quando faz bobagem coloca tudo em risco”, disparou Jérôme em entrevista à RMC Sport.

“Isto é inaceitável por parte do clube e volto a culpar o diretor desportivo. É ele quem dá autorização ao Neymar para só se apresentar em 9 de janeiro e fazer tratamento no Brasil. Estamos onde? Isto é incrível. É o diretor desportivo de um dos maiores clubes da Europa e quer ganhar a Champions. Isto não acontece em outros campeonatos”, emendou.

“Nunca um dos principais jogadores faz tratamento em outro país. Isto não é normal porque quem sofre é a imagem do PSG. Através das bobagens do Neymar nas redes sociais, onde aparece jogando póquer, em festas. Agora vai fazer vídeos levantando pesos para dizer que está se preparando para retornar em fevereiro”, completou.

Ainda sem Neymar, o Paris Saint-Germain retorna a campo no próximo domingo (9) no clássico contra o Lyon, de Lucas Paquetá pelo Campeonato Francês. A equipe lidera o nacional com 46 pontos, estando com 13 de vantagem para o vice-líder Nice. Na última segunda-feira (3), conquistou a classificação na Copa da França, ao bater o Vannes, da quarta divisão, por 4 x 0, com três gols de Mbappé.

Fonte: Bola Vip