Ex-jogador da seleção turca morre aos 27 anos em trágico acidente

Morreu nesta terça-feira o zagueiro Ahmet Çalik, do Konyaspor, aos 27 anos, vítima de um acidente de carro em Ancara, na Turquia. O carro do jogador capotou várias vezes e ele não resistiu aos ferimentos. Segundo informações locais, Ahmet estava sozinho no veículo.

As imagens do capotamento foram divulgada nas redes sociais. Ahmet Çalik foi revelado pelo Gençlerbirligi e teve passagem pelo Galatasaray. Ele defendeu a seleção da Turquia em oito convocações e atualmente defendia o Konyaspor.

Fonte: Lance!