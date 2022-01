Ex diretor da Globo passa a perna em emissora e surge na tela da Band ao lado de Faustão: “Ele está voltando”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Boni apareceu ao lado de outros artistas na Band comemorando a estreia de Faustão na emissora

Mais de vinte e dois anos longe do principal cargo na TV Globo, o ex diretor José Bonifácio de Oliveira, o Boni, ainda gera assunto. Logo que deixou o cargo na emissora, Boni deu algumas cutucadas na antiga casa por não concordar com algumas decisões da alta cúpula.

Dessa vez, ele decidiu apoiar o amigo de longa data, Fausto Silva, em sua estreia na emissora rival. Vale lembrar também que Faustão não teve uma saída muito tranquila da Globo já que seu contrato era para acabar no final de 2021, mas se encerrou antes – sem nenhuma despedida ou manifestação- em julho do mesmo ano.

Boni e outros artistas apareceram no comercial de chamada para o novo programa da casa, o “Faustão na Band”. Logo de cara, Boni é o primeiro convidado que aparece no vídeo, rasgando elogios à Faustão.

“Meu querido Fausto Silva, você é uma pessoa perfeita, mas, acima de tudo descobri que você é esse ser humano maravilhoso, apaixonado pelos seus colegas, respeitando os amigos de profissão”, declara Boni.

ROSTOS CONHECIDOS NA FRENTE E POR TRÁS DAS CÂMERAS

O novo programa de Fausto Silva vai contar com personalidades já conhecidas. Como seu famoso balé e a jornalista Anne Lottermann, que fazia a previsão do tempo no principal telejornal da Globo.

A direção do programa vai ser de Rogério Gomes, o Papinha, e a direção criativa fica por conta de Luciana Cardoso, esposa de Faustão. A companheira do apresentador não será a único familiar no programa já que João Guilherme, filho do comunicador também marca presença na atração.

Fazendo sua estreia na televisão, João já terá um grande desafio, será o co-apresentador do programa. Segundo ele “desde moleque quis trabalhar com TV, agora é o momento. Estou super animado”.