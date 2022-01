Ex-BBB Nati Casassola faz sucesso no OnlyFans com fetiche inusitado

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nati Casassola, ex-BBB, tem feito o maior sucesso no OnlyFans. Além de faturar muito com seus conteúdos sensuais, a famosa também tem lucrado com um fetiche inusitado de seus assinantes: pack com fotos de seus pés.

Teve um cliente que pediu para eu fazer uma sessão de fotos dos meus pés. E as fotos eram só do meu pé. Não precisava aparecer o rosto e nem o corpo. Pedem para eu escrever o nome na sola”, declarou a modelo em entrevista ao jornalista Rafael Godinho, da revista Quem.

A modelo resolveu criar o perfil na plataforma de conteúdos adultos após o fim do casamento com o empresário Sérgio Longhi, em agosto do ano passado.

“Eu fiz logo depois que me separei. Vieram vários empresários atrás de mim e me propuseram ganhar uma boa grana por mês. Em 20 dias, ganhei R$ 20 mil”, celebrou Nati.

No OnlyFans, a modelo oferece diferentes tipos de planos aos seus assinantes. Para quem deseja pagar por mês, o valor é de 25 dólares, aproximadamente R$ 143, de acordo com a cotação atual.

Ela também disponibiliza um plano semestral, de 90 dólares (em média R$ 514) e a possibilidade de outros conteúdos personalizados. “Também tem a opção da pessoa solicitar um conteúdo mais exclusivo e personalizado no privado”, afirmou a ex-BBB.