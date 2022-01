Ex-BBB de Rondônia que ganhou bolões da “Mega da Virada” vai usar o dinheiro para ter filho através de inseminação artificial

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ao ganhar em bolões 16 quinas da Mega da Virada (são R$ 50.861,33, cada, a serem divididos entre os participantes), a ex-BBB11 Paulinha Leite, que é de Rondônia só reforça o quanto é pé quente. Ainda mais que a loira já tinha vencido outras 54 vezes sozinha na Loteria. E a sorte dela não fica restrita esse tipo de premiação. No ano passado, viajou de férias para Cancún, no México. E não é que recuperou o dinheiro?

“Ganhei 7 mil dólares no cassino (risos). Fora isso, já ganhei também em corrida de cavalo. Mas gosto mesmo e me dou bem no que posso escolher os números”.

Com isso, já tem como destino dos sonhos Las Vegas, nos Estados Unidos, a capital mundial dos jogos de azar.

“Tinha planejado para ir ano passado, mas veio a pandemia. Ainda está no plano”.

Só que o maior sonho mesmo de Paulinha não tem nada a ver diretamente com o dinheiro. Mas o conforto financeiro vai auxiliá-la na realização e na manutenção.

“Meu maior sonho é ser mãe. Tenho essa vontade desde pequena. E vou fazer minha inseminação, que sempre foi a minha meta”.

Já está planejada até a data: janeiro de 2023. E ela não está nem um pouco preocupada em procurar um amor para dividir com ela o que tanto almeja.

“Estou solteira e feliz. E focada na minha vida profissional. Minha vontade, é mesmo ter um filho sozinha. Não estou procurando ninguém. (Homem) Vai ser só se Deus quiser, porque eu não quero” (risos).

Fonte: Terra

Autor: Da redação