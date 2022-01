Evento promove luta entre Whindersson vs Popó

-------- Continua depois da Publicidade--------

Programado para acontecer no dia 30 de janeiro, em Balneário Camboriú (SC), o evento que terá como luta principal o combate entre o humorista Whindersson Nunes e o ex-pugilista profissional Acelino ‘Popó’, em um duelo de boxe, já tem um valor de pay-per-view. O esquema de PPV será vendido por lotes e os primeiros 10 mil pacotes saem a R$ 69. A informação foi divulgada no site oficial do show neste sábado (15).

Em coletiva de imprensa do evento, que aconteceu neste sábado, Mamá Brito, organizador do show, disse que na próxima quarta-feira (19), mais detalhes sobre a vendas de ingressos estarão disponíveis nas redes sociais do ‘Fight Music Show’.

Em declaração aos repórteres na coletiva, o promotor do evento ainda adiantou que sua expectativa é que exista a venda de no mínimo 200 mil pacotes de PPV. Caso ele cumpra esse objetivo, e com o preço do lote inicial, existia um lucro de cerca de R$ 13 milhões.

Informações: MSN