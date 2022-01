EUA batem recorde mundial com mais de 1 milhão de casos diários de covid-19

-------- Continua depois da Publicidade--------

Os Estados Unidos registraram mais de um milhão de casos de coronavírus nas últimas 24h, um número diário que ainda não havia sido relatado em nenhum lugar do mundo durante a pandemia, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.

No momento em que a variante ômicron atinge fortemente o país, a universidade também registrou 1.688 mortes em 24 horas, um dia depois do dr. Anthony Fauci, principal assessor do governo nesta pandemia, declarar que o aumento de casos de covid-19 nos Estados Unidos é “quase vertical”.

Fonte: Correio Braziliense