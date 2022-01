Estudantes formam coração com tratores para apoiar colega doente

-------- Continua depois da Publicidade--------

Estudantes iluminaram um rodovia em Landstede, na Holanda, com cerca de 100 tratores, formando um coração, para demonstrar apoio e carinho a um colega gravemente doente.

Os alunos são do segundo ano de treinamento em criação de animais na província holandesa de Overijssel.

Eles tiveram a ideia na sala de aula, quando começaram a pensar no que poderia melhorar o ânimo do colega de turma, mas, evitando aglomeração.

“Inesquecível”, disse Cor Land, professor da Landstede, em Raalte que orientou a ação da turma. “Tudo começou na sala de aula. Essa ação foi incrível.”

Aula de cidadania

Na aula sobre cidadania da Terra, a conversa girou em torno de fazer algo pelo outro.

“Os alunos começaram a pensar no que poderiam fazer pelo colega. Ele está gravemente doente e eles não poderiam vê-lo por causa da pandemia. Eles queriam fazer algo para que ele soubesse que estavam pensando nele, que se importam.

Deliberadamente não procuramos a mídia porque esta foi uma ação para um colega, e não para chamar a atenção”, explicou o professor.

Tratores

Enquanto conversava em sala de aula, surgiu a ideia de fazer algo com tratores.

“Os alunos têm visto mais ações desse tipo nos últimos anos. Não apenas as ações de protesto, mas mais frequentemente algo bonito é feito com tratores para os outros.”

Os alunos organizaram o ato pelas redes sociais chamando outros grupos que conheciam o colega doente.

No final, cerca de cem participantes com tratores se reuniram num terreno no parque empresarial De Zegge, área de treinamento agrícola, no final de dezembro.

“Tínhamos um grupo de seis alunos. Eles coordenaram todos os tratores no lugar certo. Foi acertado em quinze minutos “, disse Land.

‘Ele ficou sem palavras’. O aluno disse que gostou muito da ação: ‘Jamais esquecerei’, disse mais tarde.

Veja a formação do coração numa publicação do Facebook

Com informações do BrightVibes