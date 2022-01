Estreias de filmes nos cinemas em 2022; veja lista

-------- Continua depois da Publicidade--------

Este ano de 2022 promete, com grandes estreias de filmes nos cinemas, e pode ser a consolidação do retorno de uma nova era de ouro dos filmes, pelo menos no que diz respeito às superproduções com potencial para arrecadar bilhões.

Confira a seguir os destaques com o mês de estreia de filmes nos cinemas:

Pânico – janeiro de 2022

O quinto filme da clássica franquia de terror é muito esperado pelos fãs e traz o retorno dos principais atores dos longas originais, como Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette, além de acrescentar novos nomes como Jenna Ortega, Dylan Minnette e Melissa Barrera.

Morbius – janeiro de 2022

O vampiro da Marvel terá o próprio filme, com o ganhador do Oscar Jared Leto no papel principal. Além de conhecer a origem de Morbius, fãs esperam para ver como o universo do personagem vai se ligar ao do Homem-Aranha ou de outros nomes da Marvel e da Sony Pictures, como Venom.

Case Comigo – fevereiro de 2022

Jennifer Lopez faz seu retorno ao mundo das comédias românticas ao lado do ator Owen Wilson e do cantor Maluma. Na história, J.Lo vive uma estrela do pop que escolhe se casar com um estranho após ser traída pelo namorado famoso.

Batman – março de 2022

O novo filme do herói traz Robert Pattinson no papel de Bruce Wayne, além de outros grandes nomes como Zoë Kravitz, como a Mulher-Gato, Paul Dano como o Charada, Jeffrey Wright como Comissário Gordon, Andy Serkis como o mordomo Alfred e Collin Farrell como o Pinguim. A direção é de Matt Reeves, de Cloverfield: Monstro, Deixe-me Entrar e de Planeta dos Macacos: O Confronto e A Guerra.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore – abril de 2022

O terceiro filme da franquia do universo de Harry Potter promete ter cenas que se passam no Brasil e trará de volta Eddie Redmayne, como Newt Scamander, Katherine Waterston, Ezra Miller, Jude Law como Dumbledore e coloca Mads Mikkelsen no lugar de Johnny Depp como o vilão Grindelwald.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura – maio de 2022

Um dos filmes mais aguardados deste ano é, sem dúvida, o segundo do Doutor Estranho. Com Benedict Cumberbatch de volta ao papel do poderoso feiticeiro, a produção adiciona Elizabeth Olsen, a Feiticeira Escarlate, ao elenco. Fãs estão ansiosos para saber mais sobre o tão falado Multiverso da Marvel.

Top Gun: Maverick – maio de 2022

Depois de 35 anos, o clássico de 1986 vai ganhar uma sequência, com Tom Cruise de volta. O elenco ainda conta com grandes nomes como Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Ed Harris e Val Kilmer.

Legalmente Loira 3 – maio de 2022

Outra personagem querida do público que fará seu retorno em 2022 é Elle Woods, interpretada mais uma vez por Reese Witherspoon. O filme ainda terá o retorno de Jennifer Coolidge, como Paulette, Alanna Ubach como Serena, e Jessica Cauffiel como Margot.

Missão: Impossível 7 – maio de 2022

Também sofrendo os efeitos das paralisações por conta da pandemia, o sétimo filme da franquia de ação foi adiado para maio de 2022. O oitavo filme seria gravado ao mesmo tempo que o sétimo, mas as filmagens só começaram no fim de 2021, com previsão para 2023. Tom Cruise, Simon Pegg, Ving Rhames e Rebecca Ferguson retornam.

Jurassic World: Domínio – junho de 2022

O terceiro filme da nova franquia dos dinossauros também foi adiado, em quase um ano, por conta da pandemia. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard se juntam ao elenco original de Jurassic Park: Sam Neil, Jeff Goldblum e Laura Dern.

Minions 2: A Origem de Gru – junho de 2022

Animações também foram adiadas por causa da pandemia. Minions 2 estava previsto para 2020, passou para 2021 e agora deve finalmente estrear em meados de 2022.

Lightyear – junho de 2022

Outra animação sobre origens que estreia neste ano é Lightyear, em que devemos conhecer mais a história de Buzz Lightyear como cadete espacial. O personagem será dublado pelo ator Chris Evans, o Capitão América da Marvel.

Thor: Amor e Trovão – julho de 2022

O quarto filme da franquia do Deus do Trovão é comandado por Taika Waititi, que dirigiu Ragnarok, e traz Chris Hemsworth novamente no papel principal. Entre rostos conhecidos da franquia como Natalie Portman e Karen Gillan, há também novatos na Marvel, como Christian Bale, que viverá o vilão Gorr.

Adão Negro – julho de 2022

Dwayne Johnson promete mudar os rumos da DC nos cinemas ao interpretar o poderoso Adão Negro. O elenco traz ainda nomes como Pierce Brosnan, Aldis Hodge, Noah Centineo e Sarah Shahi.

Abracadabra 2 – segundo semestre de 2022

As bruxas devem estar soltas novamente a partir deste ano. Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy retornam a seus papéis como Winifred, Mary e Sarah Sanderson na continuação do sucesso de 1993. Ainda não há uma data exata de estreia, mas as gravações estão a todo o vapor e foi anunciado que o lançamento deve ser no outono do Hemisfério Norte, que vai de setembro a dezembro.

Halloween Ends – outubro de 2022

Um dos vilões mais icônicos dos cinemas, Michael Myers pode finalmente ter um ponto-final em sua história, iniciada em 1978. Com Jamie Lee Curtis revivendo mais uma vez a personagem Laurie Strode, o terror chega, é claro, próximo do Halloween, em outubro.

Homem-Aranha no Aranhaverso 2 – outubro de 2022

Sucesso de público e crítica, a animação que mistura estilos diferentes de efeitos trará novamente Miles Morales como protagonista, mas dessa vez um pouco mais velho. Ainda não há muitos detalhes sobre a trama.

The Flash – novembro de 2022

Ezra Miller reprisa seu papel como o herói com supervelocidade, mas desta vez em um filme-solo. A produção deve trazer Ben Affleck e Michael Keaton como duas versões diferentes do Batman. A direção é de Andy Muschietti, nome por trás de It: A Coisa e It – Capítulo 2.

Pantera Negra: Wakanda Forever – novembro de 2022

Após a trágica morte de Chadwick Boseman, o Pantera Negra, o novo filme promete homenagear o legado do ator. Já foi revelado pela Marvel que o personagem de Chadwick, T’Challa, não será interpretado por outros atores. Fãs acreditam que Shuri, irmã do herói, interpretada por Letitia Wright, deve assumir o manto de Pantera Negra.

Aquaman 2 – dezembro de 2022

Mais um herói que fará seu retorno triunfal em 2022 é o Aquaman, interpretado novamente por Jason Momoa. Amber Heard, Nicole Kidman e Patrick Wilson retornam, assim como Yahya Abdul-Mateen II. Indya Moore é uma das adições ao elenco.

Avatar 2 – dezembro de 2022

Depois de diversos adiamentos, a segunda parte do filme que mais lucrou na história do cinema deve estrear no fim deste ano. Também ainda sem detalhes, a superprodução é comandada por James Cameron e traz o elenco original de volta.