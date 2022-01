Estados reabrem leitos de covid com nova onda de infecções

-------- Continua depois da Publicidade--------

Estados em todo o país reabriram leitos de enfermaria e UTI (Unidade de Terapia Intensiva) devido ao aparecimento da ômicron e o salto de casos depois das festas de fim de ano.

Depois de 2.100 municípios pedirem ajuda ao governo federal diante da covid, Estados e prefeituras anunciaram a expansão da rede hospitalar.

Segundo a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), Pernambuco é o Estado com maior índice de ocupação hospitalar e já tem fila de espera por leitos de UTI. O Estado agora tem mais 480 leitos para Srag (Síndrome respiratória aguda grave) e mais 213 leitos de UTI.

Além de Pernambuco, Alagoas também anunciou a instalação de 169 leitos. No Ceará, foram abertos mais 452 leitos públicos.

O boletim da Fiocruz aponta que, mesmo com mais leitos, a ocupação da UTI nas redes públicas é de 85% e, na rede privada, é de 64%.

A região Norte também vive uma alta nos casos nos últimos dias. O Amazonas passa por um aumento na busca por atendimento nas unidades de saúde e anunciou 74 novos leitos para Srag. No Pará, no Tocantins e em Rondônia, as prefeituras também anunciaram novos leitos.

O aumento de 58% das internações na UTI e 99% nas enfermarias em São Paulo levou o governo do Estado a ampliar a rede. Na capital, a prefeitura anunciou 667 novos leitos exclusivamente para covid-19.

Rio e Espírito Santo, que enfrentam alta nos casos de covid, também prometeram expandir a sua rede.