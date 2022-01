Estado prorroga inscrições para curso de pós-graduação na área de gestão pública

-------- Continua depois da Publicidade--------

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac), publicou na última segunda-feira, 2, o edital Propeg n° 22/2021 para prorrogação das inscrições para servidores com cargos em comissão no curso de Pós-graduação em Planejamento, Organização e Sustentabilidade em Gestão Pública.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 10/01, pela internet, por meio da plataforma moodle, que está disponível no link https://bit.ly/posgp_ufac. Se o candidato não possuir cadastro na plataforma, precisará acessar a opção “Criar uma conta” e preencher todos os campos solicitados. O curso irá capacitar 131 servidores de nível superior comissionados e visa a especialização e a qualificação dos servidores públicos.

A pós-graduação será em formato de ensino a distância (EaD), com carga horária de 390 horas, e duração mínima de 12 meses. A iniciativa representa um passo na política de valorização do servidor público e irá capacitar 600 servidores de nível superior para a função gerencial de órgãos e entidades da administração direta e indireta, distribuídos nos 22 municípios e na Representação do Acre em Brasília (Repac).

Fonte: Agência Acre