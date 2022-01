Estado fecha parceria para realização de eventos voltados para o público nerd

-------- Continua depois da Publicidade--------

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), formalizou parceria com a Associação Nacional dos Nerds do Acre (Anac), na quinta-feira, 6, para a realização de todos os eventos voltados para o público nerd em 2022.

O público nerd se interessa por tudo o que é novo e tecnológico, como o universo dos jogos eletrônicos, filmes e séries.

Eduardo Madeira e Hector Magalhães, membros da Anac, apresentaram o calendário de eventos de 2022 para o titular da Seet, Jhon Douglas da Costa, e pediram a continuidade da parceria com o Estado, que vem colaborando com essa agenda desde 2019, tendo em vista que são iniciativas que fomentam o turismo e o empreendedorismo.

“A Anac fomenta o fazer cultural nerd. Quando fazemos eventos como esse, movimentamos uma corrente que vai desde a confecção de roupas cosplay, [arte de se transformar em um personagem utilizando maquiagem, interpretação, vestuário e demais técnicas exigidas pelo alter ego do artista] a vendas de produtos nerds. Pessoas de outros estados vêm participar, o que também movimenta a cadeia do turismo”, reforça Hector Magalhães.

Existem oito eventos programados para este ano. O maior deles, o Comic Nerd, costuma movimentar um público de 16 mil pessoas, em três dias. O evento é realizado nos moldes do Comic Con Experience (CCXP), que é o maior do Brasil no segmento.

De acordo com Jhon Douglas, essas atividades envolvem o artesanato, a economia solidária e outros pequenos negócios que geram economia e renda: “Temos a preocupação de fomentar eventos que sempre atraem gente e movimentam empreendimentos”.