ESPANCADA: Criança de sete anos é encontrada sangrando pelo nariz e pai acaba preso

Acusado do crime de maus tratos, um homem de 27 anos foi preso por espancar a filha de sete anos nesta segunda-feira (10) em uma residência no bairro Planalto, na zona Leste da capital de Rondônia.

A Polícia Militar foi ao local após denúncia anônima de que o pai estaria agredindo a filha e teria se excedido.

Com a chegada dos policiais, a criança foi encontrada chorando e com sinais de sangramento no nariz e braço. O pai foi questionado e informou que a filha tinha sofrido uma queda.

Todavia, vizinhos disseram que a menina caiu em uma poço de lama aos fundos da residência enquanto era espancada pelo pai.

Segundo a polícia narrou em ocorrência, a criança nunca frequentou uma escola, a mãe dela é presidiária e que até o momento da chegada da PM na casa ela não havia tomado café.

O agressor foi levado preso ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil.