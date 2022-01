ESCURIDÃO: jovens praticam esporte no escuro há meses em espaço público, população pede providências

-------- Continua depois da Publicidade--------

A comunidade do bairro Esperança procurou o Ecos da Notícia para denunciar a falta de iluminação do Ceja daquela localidade.

Em um vídeo enviado à nossa equipe, jovens, que participam de práticas esportivas no local, treinam as escuras.

De acordo com o presidente de bairro, João Kennedy, eles já entraram em contato com a prefeitura e nada foi feito. Ele afirma, inclusive, que uma empresa esteve no local e não voltou mais. A comunidade está utilizando o espaço na escuridão há, pelo menos, quatro meses.

Ainda de acordo com o instrutor do Projeto Social @COMBATE_PELO_BEM, Elianay de Amorim Aquino, o prédio passou por reformas, mas a sala de esporte, a caixa d’água e a instalação elétrica não foi trocada.

Informada sobre o caso, a prefeitura disse que enviará uma equipe ao local.