Escola São José, se destaca nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática com medalha de ouro

O resultado final das Olimpíadas Brasileiras de Matemática de 2021, foi divulgado no dia de hoje -18/01- e a Escola São José, de Cruzeiro do Sul – AC, além de ter conquistado 7 menção honrosa, 5 medalhas de bronze, também, conquistou *medalha de ouro com o aluno Kalel Lucena, do 9 ano.

A conquista foi recebida com imensa alegria pela instituição escolar, pois em um ano de pandemia, a escola ainda conseguiu consagrar- se como vitoriosa, com seus alunos expondo seus talentos!

ESCOLA SÃO JOSÉ

Alunos medalhistas:

Menção Honrosa

Manuel Levy Galvão de Moura

Kennedy Rocha de Lima

Nathaly Lauany Sousa Mendonça

Laysa Eamuela de Oliveira Costa

Jonathan Caliel de Lima

Ana Luiza Costa de Castro

Medalha de Bronze

Alessa Brenna Oliveira Lima

Ana Heloisa Ferreira Rosa

Samuel Aquiles Reis da Silva

Cássia Roberta Silva

Ana Clara de Oliveira Sampaio

Medalha de Ouro

Kalel Lucena da Silva