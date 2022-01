Escola 15 de Junho realiza festival estudantil de música em Tarauacá

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Escola Estadual de Ensino Médio e Fundamental 15 de Junho, localizada na comunidade Acuráua, na BR-364, em Tarauacá, realizará no dia 4 de fevereiro, sexta-feira, no pátio da instituição, um festival de música envolvendo todos os alunos.

O evento é financiado pela lei de emergência de incentivo cultural Aldir Blanc e será realizado por uma parceria entre a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), por meio de seu núcleo no município, e a prefeitura, com apoio da Associação de Cultura e Comunicação Giovanny Accioly.

O projeto para a realização do festival de música foi apresentado pelo diretor da escola, Augusto Pires, que também é músico, poeta e cantor. Além de autor de diversas composições, o professor já foi vencedor de várias edições do Fecanta, o Festival da Canção de Tarauacá.

“Os estudantes das comunidades rurais também precisam desse tipo de evento cultural, até para que a gente possa descobrir e valorizar os artistas que estão dentro das nossas escolas públicas”, afirma Augusto.

Fonte: Agência Acre