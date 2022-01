Enfermeira injeta seringa sem aplicar vacina em criança; veja o vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Depois de muita espera, Paola Dino se dirigiu a uma unidade de saúde de Taubaté, no interior de São Paulo, com um desejo: vacinar seu filho, um garoto de 11 anos, contra a Covid-19. No entanto, chegando lá, nada saiu como o planejado, pois a mulher flagrou a enfermeira injetando a seringa sem o imunizante no garoto.

De acordo com a mulher em entrevista ao portal “G1”, o caso aconteceu na manhã desta terça-feira (25) e causou muita indignação nela, que estava gravando a imunização do filho, que estava ansioso para receber a proteção, e percebeu que a profissional da saúde havia retirado a seringa sem apertar o êmbolo para aplicar o imunizante.

Logo após notar o que havia acontecido, a mulher alertou a equipe da unidade de saúde do Jardim Mourisco. Foi somente depois disso que o garoto recebeu a imunização contra a Covid-19.

Durante a entrevista, a mulher, que tem deficiência auditiva, afirmou que, caso ela não tivesse feito o vídeo, um pedido de uma outra filha, ninguém iria acreditar no que havia acontecido. “Eu sou mãe e surda. Ser não fosse esse vídeo, ninguém iria acreditar em mim. Foi minha filha de 9 anos que me pediu para gravar um vídeo”, disse.