Encontrado corpo de homem de 59 anos que se afogou com o filho em lago

No início da manhã deste domingo (2), foi encontrado o corpo de Luiz Jorge Linhares de Santana, de 59 anos, que morreu vítima de afogamento em um lago, em Três Lagoas, a 323 quilômetros de Campo Grande. O filho, Jhone de Barros Linhares, de 28 anos, também morreu afogado e foi encontrado ainda no sábado (1º).

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas que passaram pelo local viram a motocicleta vermelha parada perto do piscinão, com capacete sobre o guidão e sacolas penduradas. Também havia um capacete no chão, mas ninguém foi encontrado nas proximidades.

Um homem se aproximou, já que estranhou o fato, e percebeu um corpo boiando na água no lago. Polícia Militar foi acionada, bem como Corpo de Bombeiros, e Jhone foi retirado do lado já sem vida. Perícia e Polícia Civil também foram acionadas.

O pai de Jhone só foi encontrado na manhã deste domingo. O caso é tratado como morte a esclarecer e foi registrado na delegacia do município.