Encerram-se nesta terça as inscrições para os cursos técnicos ofertados pelo Ieptec Dom Moacyr

Encerram-se nesta terça-feira, 11, as inscrições para os cursos técnicos nas áreas de administração, serviços públicos e vendas e comércio que estão sendo oferecidos pelo governo do Acre, por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr, e disponibilizados para a população de Rio Branco, Plácido de Castro e Cruzeiro do Sul.

Os editais que foram lançados na última quarta-feira, 5, dispõem de 200 vagas. Para Rio Branco, pelo Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) em Serviços Campos Pereira, são cem vagas, sendo 50 para o curso de Administração e 50 para o de Técnico em Vendas. Para Plácido de Castro, pelo Cept João de Deus, foram destinadas 50 vagas, para o curso de Serviços Públicos; e mais 50 para Cruzeiro do Sul, pelo Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá (Ceflora), para o curso de Técnico em Comércio.

A ação é resultado de pactuação do Ieptec com o Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), em sua ação mais recente, denominada Novos Caminhos, em parceria com a Rede e-Tec.

Aos candidatos interessados, as inscrições estão sendo realizadas apenas de forma presencial, nas sedes do Ieptec em Rio Branco (Rua Riachuelo, nº 138, bairro José Augusto), no horário das 08h30 às 11h30 e da 14h30 às 16h; em Plácido de Castro, no Cept João de Deus (rodovia AC-49, Km 3,5), das 8 às 11h e das 14 às 17h; e no Ceflora em Cruzeiro do Sul (Rua Paraná, nº 865, bairro 25 de Agosto), das 7 às 11h e das 14 às 17h.

Todos os cursos serão executados na modalidade a distância (EaD), com um encontro presencial por semana, e duração de um ano e meio.

No dia 12 de janeiro, quarta, serão divulgadas as listas de candidatos contemplados e do cadastro de reserva no portal do Ieptec e nas redes sociais Facebook (ieptecacre) e Instagram (@ieptecacre). E no dia 17, segunda, terão início as aulas.

Para saber quais os documentos necessários para realizar a inscrição e mais informações sobre o certame, o candidato precisa acessar os editais no portal do instituto ou no Diário Oficial do dia 05/01/22.

Fonte: Agência Acre