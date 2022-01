Empresário do ramo de automóveis morre em acidente de trânsito

-------- Continua depois da Publicidade--------

Manaus (AM) – O empresário Marco William Souza Freire Silva, de 48 anos, morreu durante um acidente ocorrido na manhã deste domingo (9), na avenida Jacira Reis, no Dom Pedro, na Zona Oeste de Manaus. Segundo a polícia, a vítima estava indo para um café da manhã com familiares, que seguiam na frente dele em um carro.

Marco William era integrante do grupo Moto e Cia Amazonas. Amigos e outros integrantes do mesmo grupo estiveram no local do acidente e lamentaram o ocorrido.

Ele conduzia uma motocicleta modelo Ninja – Kavazaki, de placa QZT-9A67. Segundo populares, o empresário teria sido fechado por outro veículo, com isso, perdeu o controle da direção. Ele seguia na via pela faixa da esquerda no sentido bairro/Centro.

Ainda de acordo com populares, ele bateu com a motocicleta na calçada e com o choque foi lançado da moto. Ele colidiu contra uma placa de um estabelecimento comercial.

A moto também sofreu com o choque e voou, caindo cerca de 50 metros distante do ponto onde o corpo do motociclista caiu.

Marco estaria em alta velocidade, porém, imagens das câmeras de segurança do local, que fica próximo a um centro comercial, devem contribuir para a elucidação do caso. Possivelmente, Marco pode ter precisado ultrapassar ou desviar de algo e com isso perdeu o controle da motocicleta. Ficou marcas de frenagem na pista por aproximadamente 200 metros e o corpo dele foi arremessado cerda de 50 metros do local do acidente. Além disso e a motocicleta foi arrastada na pista e parou a 150 metros do corpo dele.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. O caso deve ser investigado.